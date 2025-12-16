Haberler

Yaşam Haberleri

Seri dehşetten sonra kahvede saklandı: Sorunlu hırdavatçı 2 kişiyi bıçakladı!

Seri dehşetten sonra kahvede saklandı: Sorunlu hırdavatçı 2 kişiyi bıçakladı!

Kayseri'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen hırdavatçı Erhan D., sokakta gördüğü Murat P., İsmail G. ve Adil T.'yi henüz bilinmeyen nedenle bıçaklayıp, çevredeki bir kahvehaneye saklandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025

Paylaş







Kayseri'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen hırdavatçı Erhan D., sokakta gördüğü Murat P., İsmail G. ve Adil T.'yi henüz bilinmeyen nedenle bıçaklayıp, çevredeki bir kahvehaneye saklandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Murat P.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri Erhan D.'yi kahvehanede yakaladı. Gözaltına alınan Erhan D., polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN