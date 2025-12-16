Haberler

Şehit polis Yusuf Erin’in emaneti kızı Sara 9 yaşına girdi!

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne düzenlenen hain saldırıda şehit olan polis Yusuf Erin’in kızı Sara, 9 yaşına girdi.

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen hain saldırıda şehit olan polis Yusuf Erin'in kızı Sara, 9 yaşına girdi. Babasının şehadetinden 6 ay sonra dünyaya gelen Sara, 9. yaşını kutladı. Sara'nın doğum günü fotoğrafına sosyal medyada binlerce kişi sevgi mesajları yağdırdı. Vatandaşlar "İyi ki doğdun Sara", "Baban seninle gurur duyuyor", "Şehidimizin emaneti başımızın tacıdır", "Bahtın açık olsun melek yavrumuz" yorumlarını yaptı.

Haber: Ali Altuntaş

