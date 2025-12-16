Haberler

Yaşam Haberleri

Sapanca Gölü alarm veriyor! Su seviyesi 65 yılın en düşük noktasına indi

Sapanca Gölü alarm veriyor! Su seviyesi 65 yılın en düşük noktasına indi

Son 65 yılın en kurak dönemini yaşayan Sapanca Gölü’ndeki su seviyesi kritik eşiği aştı. 28,54 metreye indi. Marmara Bölgesi’nin önemli su kaynaklarından olan Sapanca Gölü’nde 15-20 metreye varan su çekilmeleri yaşandı. Son 2 yılda yaşanan su kaybının Sakarya’nın 1 yıllık su tüketimine eş değer olduğu vurgulandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025

Paylaş







Son 65 yılın en kurak dönemini yaşayan Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi kritik eşiği aştı. 28,54 metreye indi. Marmara Bölgesi'nin önemli su kaynaklarından olan Sapanca Gölü'nde 15-20 metreye varan su çekilmeleri yaşandı. Son 2 yılda yaşanan su kaybının Sakarya'nın 1 yıllık su tüketimine eş değer olduğu vurgulandı. Yaşanan kuraklık nedeniyle göldeki kayıklar karaya oturdu, iskele bulunan alanlar susuz kaldı. Sapanca Gölü'nün aynı açıdan çekilen eski ve yeni fotoğrafları, su kaybının boyutunu gözler önüne serdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN