Peruzat Uzun meme kanserini KETEM sayesinde erken fark etti!

Peruzat Uzun, İstanbul’da gittiği aile sağlığı merkezinde bulunan asansördeki KETEM panosunu okuyunca mamografi çekildi. 2. evre meme kanseri olduğunu öğrenen kadın, ameliyatla iyileşti.

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025

Almanya'da yaşayan Peruzat Uzun (55), haziran ayında tatil için Türkiye'ye geldi. 23 Haziran'da Üsküdar'da yaşayan annesini tedavi için Erguvan Aile Sağlığı Merkezi'ne götürdü. Asansör panosunda ise aynı binada KETEM'in (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) olduğunu gördü. Dr. Betül Akın ile görüşen Uzun'a önce fiziki muayene yapıldı ardından mamografi çekildi. Sonraki gün Almanya'ya döneceğini söyleyen Uzun ile irtibatta kalındı. Almanya'da öğrenilen sonuçların detaylı tetkikler gerektirdiği belirlendi.

SOL MEMESİ ALINDI

Sonrasında Peruzat Uzun'un 2. evre meme kanseri olduğu anlaşıldı. Değerlendirmelerin ardından Uzun, 4 Eylül'de Almanya'da ameliyat edilirken sol memesi alındı. Tedavi sonrası yeniden Türkiye'ye gelen Uzun, Üsküdar'daki KETEM'e giderek sağlık ekibine teşekkür etti.

'İYİ Kİ KETEM VAR'

Peruzat Uzun, "Asansör içerisindeki yazılar ve çıkışında mamografilerin çekildiğini okudum. Okumanın nasıl güzel bir şey olduğunu bir kez daha anlamış oldum. İyi ki KETEM'ler var, erken tanı oldu" diye konuştu.

