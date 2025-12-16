Pazar çatısını söküp hurdacıya sattı 20 bin kişi mağdur edildi! 400 pazarcı isyanda

Haberler

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025

Çalışanlarının maaşlarını ödemek yerine konser ve festivaller düzenleyen CHP'li Buca Belediyesi, 2 yıl önce 20 bin kişiye hizmet veren Fırat Mahallesi Ova Kapalı Pazar yerinin çatısını yeniden yapacağız diyerek söküp hurdacıya sattı. 400 pazarcı esnafı ile buradan alışveriş yapan yaklaşık 20 bin kişi mağdur edildi. İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar yaşananlara isyan ederek "Pazar yerinin çatısını söküp hurdacıya sattılar. Yerine yenisini yapacağız dediler. Üzerinden 2 yıl geçti çatı halen daha kapatılmadı. Büyük ağduriyet yaşıyor" diye konuştu.

