Ödemişli şampiyon Çapacı kazada hayatını kaybetti

Ödemişli şampiyon Çapacı kazada hayatını kaybetti

İzmir Bayındır'da motosiklet tutkunu 42 yaşındaki Özgür Çapacı (42), önceki akşam kullanmış olduğu motosiklet ile seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çapacı, kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025

İzmir Bayındır'da motosiklet tutkunu 42 yaşındaki Özgür Çapacı (42), önceki akşam kullanmış olduğu motosiklet ile seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çapacı, kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Profesyonel motor sporlarıyla ilgilenen, Türkiye şampiyonlukları bulunan motosiklet tutkunu Özgür Çapacı'nın, sporcu kimliğinin yanı sıra esnaf kişiliği, yardımseverliği ve mütevazı duruşuyla memleketi Ödemiş'te sevilen bir isim olduğu öğrenildi. Çapacı'nın vefatı, ailesi, yakınları ve motosiklet camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Özgür Çapacı, yıllarca pistlerde yarıştı. Şampiyonluklar kazandı. Trafik kazasında hayatını kaybetti.

