Minik kalbi yarım doğan Muhammed bebeğin yaşama mücadelesi

Kalbinin sağ yarısı gelişmeden doğan Muhammed bebek, bir günlüken uçak ambulansla İstanbul’a sevk edildi. Başarılı tedavi ve ameliyatın ardından, kalbi normale yakın bir yapıya kavuşarak eve gönderildi.

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025

Van'da doğan Muhammed Akın Dağgezen, bir günlükken morarma nedeniyle acil olarak Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulansla İstanbul'daki Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bebeğin ilk ekokardiyografisinde, kalbinin sağ yarısının gelişmediği, akciğer kanlanmasının ise aort ile akciğer damarı arasındaki bağlantıyla sürdüğü belirlendi. Bu bağlantının açık tutulması için ilaç tedavisine başlandı. Dördüncü gününde anjiyoya alınan bebeğin gelişmemiş akciğer damarına kasıktan girilerek balon işlemi uygulandı ancak sonuç alınamadı.

STENT YERLEŞTİRİLDİ

Bebeğin hem kalbinin içine hem de açık kalması gereken damara stentler yerleştirildi. Ardından akciğere kan akımı arttı, oksijen satürasyonu yükseldi ve morarma belirgin şekilde azaldı. Bebeğin 13 ay sonra akciğer damarlarının ve küçük olan sağ kalp odacığının geliştiği görüldü. Bunun üzerine cerrahi ekiple yapılan değerlendirme sonucu bebek ameliyata alındı. Başarılı ameliyatın ardından kalbi normale yakın bir yapıya kavuşan bebek taburcu edildi. Prof. Dr. Yıldırım, "Bebek tedavimize çok güzel yanıt verdi. Minik kalbi yarım doğan bebek, mucizeyle hayata tutundu" ifadelerini kullandı.



TEDAVİYE YANIT VERDİ

Doktorlar, şuan 1 yaşında olan Muhammed'in sağlığına kavuşmasını mucize olarak nitelendirdi. Miniğin ekokardiyografisinde, kalbinin sağ yarısının gelişmediği görüldü.

