Manavgat’ta beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişiye umut oldu

Antalya Manavgat’ta yaşayan 67 yaşında erkek bir hasta, beyin kanamasıyla şüphesiyle 15 gün önce Manavgat Devlet Hastanesi’ne getirildi. Ancak beyin ölümü gerçekleşti. Manavgat Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörlüğü yakınlarıyla temasa geçti. Yakınlarının organlarını bağışlaması üzerine önceki gün saat 20.00 sıralarında vefat eden şahsın karaciğeri ve 2 böbreği Antalya’dan gelen uzman bir ekipçe alındı. Karaciğer ve bir böbrek Antalya’ya, bir böbrek de Konya’ya gönderildi.

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025

