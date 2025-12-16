Haberler

İstanbul Valiliği açıkladı! Cami önünde şans oyunu satışları yasaklandı

İstanbul Valiliği’nden milli piyango bileti satışına yönelik genelge yayımlandı. Genelgede, yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte milli piyango bileti ve diğer şans oyunlarının satışında artış olduğu ve bu satışların cami avlusu ve ibadethane önlerinde de yapıldığının valiliğe intikal eden şikayetlerden anlaşıldığı belirtildi. Genelgede, “cami avlusu, girişleri ve bahçesinde milli piyango biletleri ve diğer şans oyunlarının satışına müsaade edilmeyecektir. Kaymakamlarımızın koordinasyonunda yerel yönetimler, genel kolluk ve zabıta birimlerimizce gerekli tedbirlerin alınacak” denildi.

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025

