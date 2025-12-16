İhlali affetmedik: F-16’lar İHA’yı düşürdü!

Karadeniz'de Türk hava sahasına yaklaşan bir (İHA) F-16'larımız tarafından vurularak düşürüldü. Milli Savunma Bakanlığı, 'Hava sahası güvenliğinin sağlanması amacıyla, NATO ve Milli Kontroldeki F-16'larımıza alarm reaksiyon görevi verilmiştir.

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025

Karadeniz'de Türk hava sahasına yaklaşan bir (İHA) F-16'larımız tarafından vurularak düşürüldü. Milli Savunma Bakanlığı, "Hava sahası güvenliğinin sağlanması amacıyla, NATO ve Milli Kontroldeki F-16'larımıza alarm reaksiyon görevi verilmiştir. Söz konusu hava izinin kontrolden çıktığı anlaşılan bir insansız hava aracı olduğu belirlenmiş; herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, meskun mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürülmüştür" açıklamasını yaptı.

