Hatay’da dayısı tarafından diri diri toprağa gömülmüştü: 10 yaşındaki Amir hayati tehlikeyi atlattı
Hatay Reyhanlı’da 10 yaşındaki Amir El Cedduğ, dayısı tarafından diri diri toprağa gömüldü. 3 gün sonra bulunan Amir, hastanedeki tedavi süreciyle hayati tehlikeyi atlattı. Amir'in babası adayının neden böyle bir şey yaptığını anlamadıklarını ve en ağır cezanın verilmesini talep ettiklerini belirtti.
Hatay'da dayısı tarafından diri diri toprağa gömülen ve 2 gün sonra ekiplerin çalışmasıyla bulunan Suriye uyruklu 10 yaşındaki Amir El Cedduğ, hastanedeki tedavi süreciyle birlikte hayati tehlikeyi atlattı ve iyi olduğunu söyledi. Baba Muhammed El Cedduğ, cani dayıyla hiçbir sorunları olmadığını ve maddi olarak hiçbir alışverişleri olmadığını belirterek, "Aile bağlarımız güçlüydü ama neden böyle yaptığını anlamadık" dedi.
10 YAŞINDAKİ ÇOCUK KAYIPLARA KARIŞMIŞTI
Reyhanlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan 10 yaşındaki Suriye uyruklu Amir El Cedduğ, cuma günü okul çıkışı evine gitmeyerek kayıplara karışmıştı. Çocuklarından haber alamayan aile Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulunmuş ve ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçmişti. Polis ekiplerinin 200'den fazla kamera kaydını izlemesiyle olayın şüphelisi olarak Amir'in dayısı M.E. gözaltına alınmış ve baraj yolunda aracında yeğeniyle bir evin kamerasına yakalanan dayı yeğeninden haberdar olmadığını söylese de polis, AFAD, jandarma ve STK'lar bölgede arama çalışması başlamıştı.
DİRİ DİRİ TOPRAĞA GÖMÜLDÜ
Ekiplerin çalışmasıyla kayıp çocuk 2 gün sonra kafasından yaralanmış halde diri diri toprağa gömülmüş vaziyette bulunmuş ve tedavi altına alınmıştı. Ekiplerin diyalog kurduğu çocuk, okul çıkışı dayısı tarafından kaçırıldığını ve dövüldüğünü söylemiş ve cani dayı tutuklanmıştı. Dayısı tarafından diri diri toprağa gömülen ağır yaralı Amir, kaldırıldığı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gördüğü tedaviyle birlikte hayati tehlikesini atlattı. Amir kendine gelirken ilk sözlerinde ise en çok Cristiano Ronaldo'yu sevdiğini söyledi.