Haberler

Yaşam Haberleri

Hastane koridorlarından tıp fakültesine! Fatih Arslan Doğutaş’ın azmi kazandırdı

Hastane koridorlarından tıp fakültesine! Fatih Arslan Doğutaş’ın azmi kazandırdı

Fatih Arslan Doğutaş, kütüphanesinde temizlik görevlisi olarak çalıştığı üniversitede tıp eğitimi alıyor...

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025

Paylaş







Fatih Arslan Doğutaş, ailesinde yaşanan sağlık sorunları nedeniyle çocukluk zamanlarının büyük bir bölümünü hastane koridorlarında geçirdi. Bu nedenle orta ve lise eğitimine dışardan devam etti. Açık lise mezunu olan Doğutaş, 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girdi. Başarılı bir sonuç elde etti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kütüphanesi'ne atandı. Bu sırada üniversiteye hazırlanan Doğutaş, aynı okulun tıp fakültesini kazandı. Doğutaş, "Zor bir yoldu ama vazgeçmedim. Bir başarı öyküsü yazarak tıp fakültesini kazandım. Ailemde yaşanan sağlık sorunları beni tıp fakültesi okumaya yönlendirdi" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN