Güllü’nün patronundan korkunç iddia! 'Oğlu da bu işin içinde'

Güllü’nün patronu Ferdi Aydın, A Haber’de şarkıcının kızı gibi oğlu Tuğberk’in de cinayette parmağı olduğunu iddia etti: Tuğberk’le birlikte cinayeti planlayan en az 7-8 kişi var. Belki de 10 kişi...

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025

Ünlü sanatçı Güllü, 26 Eylül'de Yalova Çınarcık'ta bulunan 6. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Şüpheli ölümle ilgili Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak kasten yakınını öldürmek" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tüm oklar Gülter'e dönmüşken, Güllü'nün çocuklarını ilk suçlayanlardan biri olan eski patronu Ferdi Aydın'dan yeni iddialar geldi. Aydın, "Tuğyan'ın bir ay boyunca sürekli en büyük hayali annesini öldürmekti. Ablanın kanı yerde kalmayacak." dedi.

Ferdi Aydın, şunları söyledi: Sultan itirafta bulundu diye Tuğberk ayılıp bayılmaya başlamış. Daha tutuklamaların devam edeceğini düşünüyorum. Olay bambaşka boyuta geldi. Tuğberk Bey'in de bu işin içinde olduğunu düşünüyorum. Cinayeti işleyen kişi sayısı iki değil. Planlayan, tasarlayan en az 7, 8 kişi var. Belki de 10 kişi var. Hepsinin bu suçtan cezalarını çekmesini istiyorum. Birilerine iki daire teklif edilmiş. Birilerine onları savunsun diye 20 milyon TL teklif edilmiş. Para için insanlar ne yazık ki kötü şeyler yapıyorlar. Bu kötü insanları kınıyoruz.



'TEK DAMLA GÖZYAŞI DÖKMEDİ'

Ferdi Aydın "Ben bu olayı duyduğumda gözyaşı dökerken, onun oğlunun gözyaşı dökmemesi ve hemen açıklamalarda bulunması beni şüphelendirmişti. Güllü abla bana sağlığında, 'Eğer başıma bir şey gelirse kızımdan ya da oğlumdan bil' demişti. Ben bu olayın cinayet olduğunu savunuyorum" dedi.

'BEN YANARSAM İKİMİZDE YANARIZ'

Adli kontrolle serbest kalan Tuğyan Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun ifadesi ortaya çıktı: Tuğyan, Güllü anneyi kalçasından tutarak itti. Beni de olaydan sonra konuşmam amacıyla sürekli yanında tuttu. Farklı ambulansa bindirilecekken araya girdi. 'Ben yanarsam ikimiz de yanarız' diyerek beni tehdit etti. Ölümden sonra annesini bana kötüledi. Doğruları anlattıktan sonra vicdanen rahatladım" dedi.

