Denizli'de başlayan hikaye hakimiyete döndü: En büyük mağazasını açtı!

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025

Chakra, en büyük mağazasını Denizli'de açtı. Sezon ve seri sonu ürünlerinin satıldığı mağazada Chakra'nın en geniş ürün gamı sunuluyor. Chakra Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Kocaer, "2006 yılına Denizli'de başlayan hikâyemiz daha anlamlı hale geldi. En büyük mağazayı Denizli'de açarak köklerimize duyduğumuz bağlılığı somut hale getirdik. Sade ve doğal dokulara ilgi duyan tüketicileri markamızın felsefesiyle buluşturduk" ifadesini kullandı.

