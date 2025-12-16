Haberler

CHP'li başkana suç duyurusu: İmar rantından kamu mallarının hurdacılara satılmasına kadar yok yok!

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025

Ardahan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fakir Yılmaz, CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir hakkında; imar rantı, usulsüz ihaleler, kamu mallarının hurdacılara satılması, naylon fatura, personel kıyımı ve konser gelirlerinin zimmete geçirilmesi iddialarıyla Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, "kamu zararı milyonlarca lirayı buluyor" denildi. Belediye Başkanı Faruk Demir iddialarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Haber: Şenol Bozkurt

