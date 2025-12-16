Haberler

Cam pipette yanlış kullanım büyük tehlikeye yol açıyor!

Cam pipet kullanımı son dönemde artıyor. Ancak yanlış kullanım ya da çeşitli kazalar sonucu tehlikelere yol açıyor. Doç. Dr. Onur Tezel, cam pipetlerin ağız ve sindirim sisteminde ciddi yaralanmalara neden olduğunu söyledi. Tezel, “Özellikle küçük çocuklarda plastik pipetlerden kalma çiğneme alışkanlığı vardır. Cam pipetler kırılabilir” uyarısında bulundu.

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025

