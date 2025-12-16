Haberler

Yaşam Haberleri

Bursa’nın ikizleri Berat ve Burak Coşkun bilek güreşinde dünyayı salladı

Bursa’nın ikizleri Berat ve Burak Coşkun bilek güreşinde dünyayı salladı

Çift yumurta ikizi liseliler Berat ve Burak Coşkun, öğretmenlerinin tavsiyesiyle bilek güreşine başladı. Dünya ve Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025

Paylaş







Bursa'da lise öğrencileri çift yumurta ikizi Berat ve Burak Coşkun (16), ortaokuldayken öğretmenlerinin tavsiyesiyle bilek güreşiyle tanıştı. Milli takım seçmelerinde 1900 sporcu arasından kategorilerinde birinci oldu. 2024'te Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda birincilikler elde eden ikizler, aynı yıl Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda da büyük başarı sağladı. Burak, 15 yaş altı 60 kiloda sol kolda dünya şampiyonu, sağ kolda dünya üçüncüsü, Berat Coşkun ise 15 yaş altı 65 kiloda sağ kolda dünya ikincisi oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN