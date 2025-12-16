Haberler

Bursa’da taksici Semih Korkmaz bulduğu 5 bin 500 euroyu sahibine teslim etti

Bursa'da taksici Semih Korkmaz (29), özel bir hastanenin önünden akşam saatlerinde aldığı yaşlı ve engelli bir kadın müşterisini evine götürdü. Yolcuyu bıraktıktan sonra aracın arka koltuğunda bir çanta ve bir telefon olduğunu fark etti. Hemen çantanın sahibine ulaşmaya çalışan Korkmaz, yaşlı ve engelli kadını bıraktığı adrese gitti. İçinde 5 bin 500 euro (276 bin TL) bulunan çantayı yaşlı kadına teslim etti. Yaptığı hareketle yürekleri ısıtan genç taksici, “Çok şükür kimsenin parasında gözümüz yok” dedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025

Haber: Muharrem Doğantez

