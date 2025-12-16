Bursa'da ortaokulda 11 yaşında öğrenciyi darp eden müdür görevden alındı!
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Ömer Osman Çağlayan Ortaokulu'nda 12 Aralık'ta bayrak töreni sırasında iddiaya göre, okul müdürü Mustafa Ç., sıra düzenini bozduğu gerekçesiyle öğrenci Muhammed K'yı (11) yanına çağırdı. Müdür, daha sonra öğrenciyi yakasından tutarak ittirdi. Çocuk, geriye doğru savrularak yere düştü. Öğrencinin ailesi hemen şikayetçi oldu. Mustafa Ç., müdürlükten alındı. Alanyurt Ortaokulu'ndaki öğretmenlik görevine ise geri verildiği öğrenildi.
Muhammed K., "Müdür, durduk yere dövdü" dedi.