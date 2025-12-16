Haberler

Yaşam Haberleri

Bursa'da ortaokulda 11 yaşında öğrenciyi darp eden müdür görevden alındı!

Bursa'da ortaokulda 11 yaşında öğrenciyi darp eden müdür görevden alındı!

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Ömer Osman Çağlayan Ortaokulu'nda 12 Aralık'ta bayrak töreni sırasında iddiaya göre, okul müdürü Mustafa Ç., sıra düzenini bozduğu gerekçesiyle öğrenci Muhammed K'yı (11) yanına çağırdı. Müdür, daha sonra öğrenciyi yakasından tutarak ittirdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025

Paylaş







Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Ömer Osman Çağlayan Ortaokulu'nda 12 Aralık'ta bayrak töreni sırasında iddiaya göre, okul müdürü Mustafa Ç., sıra düzenini bozduğu gerekçesiyle öğrenci Muhammed K'yı (11) yanına çağırdı. Müdür, daha sonra öğrenciyi yakasından tutarak ittirdi. Çocuk, geriye doğru savrularak yere düştü. Öğrencinin ailesi hemen şikayetçi oldu. Mustafa Ç., müdürlükten alındı. Alanyurt Ortaokulu'ndaki öğretmenlik görevine ise geri verildiği öğrenildi.

Muhammed K., "Müdür, durduk yere dövdü" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN