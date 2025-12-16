Haberler

Yaşam Haberleri

Boraltan faciası CHP’nin kara lekesidir: Kurşuna dizilmeleri için katillere teslim ettiler!

Boraltan faciası CHP’nin kara lekesidir: Kurşuna dizilmeleri için katillere teslim ettiler!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım Programı’nda konuştu. Boraltan faciasının CHP’nin kara lekesi olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, “Tek parti zihniyetinin temsilcisi olan CHP, Türk dünyasına halen yanlış pencereden bakmayı sürdürmektedir” dedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025

Paylaş







Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Lefkoşa'danTaşkent'e, Bakü'den Aşkabat'a en içten selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Partimizin Türk dünyası vizyon belgesinin tanıtım töreninde sizlerle olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Tanıtım toplantımızın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün aynı zamanda UNESCO tarafından ilan edilen 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nü idrak ediyoruz. Türk dünyasının farklı köşelerinde aynı dili konuştuğumuz kardeşlerimizin Türk Dili Ailesi Günü kutlu olsun. Türklerin birbiriyle kucaklaşmaması, kaynaşmaması için tüm yollar denendi. Kimliğini savunan, değerlerine sahip çıkan münevverler turancılıkla suçlanarak ya hapse atıldı ya sürgün edildi ya da nicesi kurşunların darağaçlarının kurbanı oldu.

BASİRETSİZ CHP

Türk dünyasının varlığından bahsetmek sadece sınırlarımızın ötesinde değil, 1940'lar tek partili dönemde ülkemizde de yasaklanmıştır. Tek parti döneminde Türkiye dışında da Türk var demek suç sayılıyordu. Sadece bununla da kalmadılar. Türkiye'ye sığınan Azerbaycan Türklerini Boraltan Köprüsü'nde kurşuna dizileceklerini bilerek katillerine teslim etmişlerdir.

Boraltan Faciası CHP'nin Türkiye'nin tarihine geçmiş bir kara lekesidir. Tek parti zihniyetinin temsilcisi olan CHP Türk dünyasına halen yanlış pencereden bakmayı sürdürmektedir. Sadece Karabağ'da değil Suriye'de de aynı basiretsizliğe şahit olduk. CHP bu, başka bir şey beklemeyin.



ÖZEL'İN PROVAKASYONUNA TEPKİ: KARDEŞLİĞİMİZİ KUNDAKLAMA TEŞEBBÜSÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında CHP lideri Özgür Özel'e de yüklendi. "Alevi canlarımızla ilgili partimize yönelik iftiraları, apaçık bir provokasyon." diyen Erdoğan, "86 milyonun kardeşliğini kundaklama teşebbüsüdür. Bu çirkin yakıştırmaları reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN