Başkan Durbay’a hüzünlü veda: Anne ve babanın tabut başında gözyaşları sel oldu

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025

Manis'da yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için Şehzadeler Belediyesi binası önünde resmî bir anma töreni düzenlendi. Durbay törenin ardından öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazından sonra Koldere Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kolon kanseri nedeniyle yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın belediye hizmet binası önünde tören düzenlendi. Konuşmaların adından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, Durbay için helallik alındı. Durbay'ın Türk bayrağına sarılı naaşı tekbirler eşliğinde taşındı.

Anne Fatma Durbay ile baba Osman Durbay, kızlarının tabutu başında gözyaşı döktü.

