Atıkların yüzde 79’unu geri dönüştürdü: Plastik tasarrufu sağlandı

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025

Penta Teknoloji, sürdürülebilirlik vizyonunu, iyi uygulamalarını ve hedeflerini 2. Sürdürülebilirlik Raporu aracılığıyla paylaştı. Rapora göre, 2024'te 111 ton atığın yüzde 79'u geri dönüştürüldü, gerçekleştirilen optimizasyonlar sayesinde yıllık 1 tona yakın plastik tasarrufu sağlandı. Elektronik atıklar da lisanslı firmalar aracılığıyla geri dönüşüme kazandırıldı. Genel Müdür Fatih Erünsal, "Sürdürülebilirliği uzun vadeli değer üretimimizin temel taşı, rekabet gücümüzün kaynağı, değer zincirimizin ve ekosistemimizin geleceği açısından stratejik bir sorumluluk olarak görüyoruz" dedi.

