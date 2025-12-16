Alkollü eski sevgili kaza yaptı: Hatice'den geriye KPSS notları kaldı
Konya'da 3 Aralık'ta Hamdi Çıray, kendisiyle görüşmek istemeyen eski kız arkadaşı Hatice Deveci'yi (21) son kez konuşmak için çağırdı. 2.23 promil alkollü olduğu tespit edilen Çıray yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp refüjdeki ağaca çarptı. Otomobilde bulunan Hatice hayatını kaybederken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Çıray, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatice'den geriye ise KPSS'ye hazırlandığı ders notları kaldı.