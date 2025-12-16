Haberler

55 ilde siber suç operasyonu! Çocuk istismarı ve yasa dışı bahise 301 gözaltı

55 ilde siber suç operasyonu! Çocuk istismarı ve yasa dışı bahise 301 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde, il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucunda 55 il merkezli operasyon düzenlendi. “çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi”, “yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık” suçlarına yönelik son 6 günde düzenlenen operasyonlarda 301 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 50’si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 39’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025

TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, sosyal medya platformları ve siteleri üzerinden 'yatırım danışmanlığı, ürün satışı, yardım, düşük faizli kredi' temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.



DOLANDIRAMADILAR

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 8 ilde 'Siber Dolandırıcılık' suçuna yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 78 şüpheli yakalanırken 54'ü tutuklandı. Şüphelilerin; İnternet siteleri üzerinden sahte e-ticaret siteleri kurarak vatandaşları kandırdıkları, vatandaşlara ait kişisel bilgileri ele geçirdikleri, tespit edildi.

Haber: Kerim Cengil

