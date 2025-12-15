Haberler

Yaşam Haberleri

Şehit eşinden yürek dağlayan paylaşım! “Nereden bilebilirdim…”

Şehit eşinden yürek dağlayan paylaşım! “Nereden bilebilirdim…”

Gürcistan’da düşen C-130 nakliye uçağında şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir’in eşi Defne Kandemir, eşi ile uçakta birlikte çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Duygu yüklü paylaşım, binlerce kişiyi derinden etkiledi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025

Paylaş







Gürcitan'da meydana gelen Türkiye'yi yasa boğan C-130 askeri nakliye uçağı kazasında şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in eşi Defne Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı. Kandemir, eşinin şehit olduğu uçakta birlikte çekindikleri fotoğraf ve videoları paylaşarak yaşadığı acıyı dile getirdi. Paylaşımında uçağın kuyruk numarasına dikkat çeken Defne Kandemir, "609 numaralı uçak. Beraber bu uçağa gitmiştik. C-130'un içini dışını ilk defa bu kadar incelemiştim. Böyle bir video çektiğimi ve düşen uçağın o uçak olduğunu, videoda görünce fark ettim. Nereden bilebilirdim eşimin bu uçakta şehit olacağını" ifadelerini kullandı.

"AŞKIMIZ SONSUZ"

Duygusal paylaşımında düğünlerinde ikinci dans şarkıları olan "Gül Beyaz Gül"e de yer veren Kandemir, "Bu şarkı düğünde 2. dans şarkımızdı, şimdi daha anlamlı. Bizim aşkımız sonsuz, uçak düşerken bile sonsuzluk çiziyor" dedi. Defne Kandemir, hayatındaki özel tarihlere de dikkat çekerek, "Doğduğum gün, seninle tanıştığım gün, evlendiğim gün, 8 ve sonsuz bitanem" dedi. Çok sayıda kullanıcı şehit eşi Kandemir'e başsağlığı ve sabır dilerken, şehit Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'e de rahmet mesajları paylaşıldı.

Haber: Ali Altuntaş

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN