Parmağı kopunca 600 km yol yaptı! Bursa’da mucize operasyon
Bulgaristan'da yaşayan Sayit Karataş, gözü gibi baktığı güvercinlerine daha korunaklı bir kafes yapmak istedi. Ancak, metali yerleştireceği sırada parmağını sıkıştırdı. Orta parmağı koptu. Oradaki hastaneler, parmağın dikilemeyeceğini söyledi. Sayit Karataş, kopan parmağını buz poşetine koydu. 600 kilometre yol kat ederek Türkiye’ye geldi. Bursa’daki Doruk Hastanesi’nde doktorların başarılı operasyonuyla parmağı yeniden dikildi.
