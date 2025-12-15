Konya’da yasak aşk infazı: Otomobile ateş açıldı!

Haberler

Konya’da otomobiliyle seyir halinde olan 27 yaşındaki Serkan Dalbudak, gönül ilişkisi yaşadığı kadının üvey kayınbiraderi 16 yaşındaki D.G. tarafından öldürüldü.

Konya'da yaşayan Serkan Dalbudak idaresindeki otomobile seyir halindeyken ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Dalbudak yaralanıp, kontrolünü kaybederek yoldan çıktı. Ekipler, yapılan kontroller sonucu Serkan Daldubak'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerde Dalbudak'ın aynı araçta bulunan evli Gül S. (25) ile gönül ilişkisi yaşadığı, birlikte kaçtıkları, genç kadının üvey kayınbiraderi D.G'nin de araca ateş açarak olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Polis, D.G.'yi gözaltına aldı. Gül S. ise kadın sığınma evine teslim edildi.

'AĞABEYİME YANLIŞ YAPTINIZ'

3 çocuk annesi Gül S. ifadesinde, "Eşim cezaevine girdikten sonra kayınbiraderimin iş arkadaşı Serkan ile tanıştık. Gönül ilişkimiz başladı. Serkan ile evlenecektik. D.G. silahla önümüzü kesti. Serkan, onu görünce arabayı durdurdu. 'Ağabeyime yanlış yaptınız. Ben seni ağabey bilmişken sen yengeme yan gözle baktın' dedi" dedi.

Haber: Tolga Yanık

