Güllü’nün ölümüyle ilgili şok açıklama! Baba konuştu: İnanmak istemedim

Ünlü şarkıcı Güllü’nün Yalova’da yaşanan ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, olayla bağlantılı olarak tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in babası Gürol Gülter, yaşanan sürece ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025

Ünlü şarkıcı Güllü'nün Yalova'da yaşanan ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, olayla bağlantılı olarak tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in babası Gürol Gülter, yaşanan sürece ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gülter, kızının annesi Güllü'nün mezarının başında olduğunu, ağlayarak konuştuğunu ve moral vermeye çalıştığını ifade etti. Baba Gürol Gülter, "Bir babayım, inanmak istemedim. Bu boyutta bir şey olabileceğini hiç düşünmedim" dedi.

