Haberler

Yaşam Haberleri

Eyüpsultan’da vahşet! Sokak köpeğini tüfekle öldüren caniye 5 yıl istemi

Eyüpsultan’da vahşet! Sokak köpeğini tüfekle öldüren caniye 5 yıl istemi

İstanbul Eyüpsultan’da geçtiğimiz yıl yürek sızlatan bir olay meydana geldi. İddiaya göre, E.A. oturduğu evin bahçesinde bulunan sokak köpeğini av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay sonrası ifadesi alındı. Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı. Şüpheli E.A. ifadesinde tavuklarına zarar vereceğini düşündüğü için korkutma amacıyla ateş ettiğini, yanlışlıkla köpeği vurduğunu, ruhsatsız olarak temin ettiği ve pişman olduğunu söyledi. Savcılık, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025

Paylaş







İstanbul Eyüpsultan'da geçtiğimiz yıl yürek sızlatan bir olay meydana geldi. İddiaya göre, E.A. oturduğu evin bahçesinde bulunan sokak köpeğini av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay sonrası ifadesi alındı. Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı. Şüpheli E.A. ifadesinde tavuklarına zarar vereceğini düşündüğü için korkutma amacıyla ateş ettiğini, yanlışlıkla köpeği vurduğunu, ruhsatsız olarak temin ettiği ve pişman olduğunu söyledi. Savcılık, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Haber: Batuhan Altınbaş

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN