Haberler

Yaşam Haberleri

Doktorlar 6 ay vermişti! Akıllı ilaç mucizesiyle hayata tutundu

Doktorlar 6 ay vermişti! Akıllı ilaç mucizesiyle hayata tutundu

Yoğurt üretimi yapan Bilal Kızak, kansere yakalandı. Hastalığı çabuk ilerleyen Kızak’a 6 ay ömür biçildi. Son çare akıllı ilaçlara yöneldi, kısa sürede yeniden ayağa kalktı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025

Paylaş







Kırklareli Lüleburgazlı Bilal Kızak (62), Alacaoğlu Köyü'nde kurduğu imalathanesinde çiftçilerden topladığı sütle 1989'dan 2016'ya kadar yoğurt üretimi yaptı. Haziran 2022'de koltuk altında bir şişlik fark edince hayatı değişti. Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde deri altındaki şişliği kontrol eden doktorlar kasım ayında ameliyat kararı aldı. 10 Aralık'ta da yumuşak doku kanseri teşhisi konuldu. Ocak ayında kanser akciğere sıçradı. Kemoterapiye başlayan Bilal Kızak, kısa sürede 20 kilo kaybetti, doktorlar en fazla 6 ay ömür biçti.

YENİDEN DOĞMUŞ GİBİYİM

Mart 2023'te İstanbul'a gelen Kızak'ın genetik haritası çıkarılarak akıllı ilaç tedavisine başladı. İlaçlar yalnızda 2 ayda etkisini gösterdi ve tüm tümör kayboldu. Eşi Gülcan, oğlu Birand ve doktoru Mutlu Demiray ile birlikte hastanede mutluluk pozu veren Bilal Kızak, "Artık umut doluyum. Akıllı ilaçları kullanıncaya kadar yemedem içmeden kesilmiştim. Tekrar yemek yemeye başladım. Yeniden doğmuş gibiyim" dedi.

Haber: Erdoğan Yapık

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN