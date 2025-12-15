Haberler

Diyarbakır’da akraba dehşeti! Kuzenine şantiyede saatlerce işkence etti

Diyarbaır'da yaşayan Murat Hilez, kendisi tarafından icraya verildiklerini düşünen kuzeniyle konuşmak için evine gitti. Hilez, kuzenleri tarafından silah zoruyla bir şantiye alanına götürülüp plastik kelepçeyle bağlandıktan sonra şiddete maruz kaldığını iddia etti. Hilez, kuzenlerinden şikayetçi oldu.

Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025

Diyarbakır'da yaşayan Murat Hilez, kendisi tarafından icraya verildiklerini düşünen kuzeniyle konuşmak için evine gitti. Hilez, kuzenleri tarafından silah zoruyla bir şantiye alanına götürülüp plastik kelepçeyle bağlandıktan sonra şiddete maruz kaldığını iddia etti. Hilez, kuzenlerinden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Murat Hilez, "4 kişi tarafından şantiyeye götürüldüm. 8 saat boyunca işkence gördüm. Kolumu plastik kelepçe ile bağlayıp yere yatırdılar. F.H., 'Seni burada öldürsem, burada bu toprağın altında gömsem kim seni bulacak.' itirafname yapacaksın deyip tehdit etti" şeklinde konuştu.

