Haberler

Yaşam Haberleri

Devlet desteğiyle hayali gerçek oldu!

Devlet desteğiyle hayali gerçek oldu!

Kars'ın Selim ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Dilan Cansız, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sağladığı destekten yararlanarak eşiyle birlikte kurmak istediği işletmeye kavuştu. Dilan Cansız, “Sosyal medyada araştırma yaparken bu projeyi gördüm ve başvuru yaptık. Yem kırma makinesi ve birçok ekipman aldık, ahırımızı yeniden inşa ettik. Verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum” dedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025

Paylaş







Kars'ın Selim ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Dilan Cansız, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağladığı destekten yararlanarak eşiyle birlikte kurmak istediği işletmeye kavuştu. Dilan Cansız, "Sosyal medyada araştırma yaparken bu projeyi gördüm ve başvuru yaptık. Yem kırma makinesi ve birçok ekipman aldık, ahırımızı yeniden inşa ettik. Verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Haber: Volkan Karabağ

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN