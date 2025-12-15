Haberler

Yaşam Haberleri

Bursa’da scooter faciası! Kamyonetin altında kalan genç ağır yaralandı

Bursa’da scooter faciası! Kamyonetin altında kalan genç ağır yaralandı

Bursa Yıldırım’da yaşayan Ercan Ç. (45), bir iş yerinin önünde park halinde bulunan kamyonetiyle kontrolsüzce yola çıktı. Bu sırada scooter ile ilerleyen Serdar Zencirkıran, kamyonete çarpmamak için manevra yaparken düşüp aracın altına savruldu. Zencirkıran ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarın üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025

Paylaş







Bursa Yıldırım'da yaşayan Ercan Ç. (45), bir iş yerinin önünde park halinde bulunan kamyonetiyle kontrolsüzce yola çıktı. Bu sırada scooter ile ilerleyen Serdar Zencirkıran, kamyonete çarpmamak için manevra yaparken düşüp aracın altına savruldu. Zencirkıran ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarın üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Serdar Zencirkıran, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Zencirkıran, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü Ercan Ç. gözaltına alınırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, park halinde bulunan kamyonetin kontrolsüz şekilde caddeye çıktığı, scooter sürücüsü Serdar Zencirkıran'ın çarpmamak için manevra yaparken savrulduğu görüldü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN