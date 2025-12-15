Bakan Yerlikaya duyurdu! 6 ülkeden aranan 24 suçlu Türkiye’ye getirildi

Haberler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla aranan 20 ve ulusal seviyede aranan 4 suçlunun Gürcistan, Almanya, Avusturya, Karadağ, Sırbistan ve Yunanistan’dan Türkiye’ye getirildiğini bildirdi. Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, son 2,5 yılda 58 ülkeden kırmızı bültenle aranan 584 kişinin yakalanarak Türkiye’ye iadelerinin sağlandığını aktardı. Bu kişilerin 19’u Gürcistan’dan, diğerleri ise Almanya, Avusturya, Karadağ, Sırbistan ve Yunanistan’dan getirildi.

Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025

