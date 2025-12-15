Bacağını kaybetti ama pes etmedi! 7 ay sonra yeniden ayağa kalktı
Burdur'da yaşayan Berk Civil, 8 Mayıs’ta motosiklet kazası geçirdi. Sol bacağı diz altından koptu. Ameliyata alındı. Tedavisinin ardından 3 ay önce başka bir hastaneye sevk edildi. Geçici protez tedavisi ile tekrar ayağa kalktı. Berk Civil, “Yaklaşık 7 ay sonra ayağa kalkmak çok farklı bir duyguydu. Kendimi yeniden hayata dönmüş gibi hissettim” dedi.
