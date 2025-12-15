Haberler

Yaşam Haberleri

Antalya Serik’te çatlak bina davasında 4. keşif yapıldı

Antalya Serik’te çatlak bina davasında 4. keşif yapıldı

Antalya Serik’te 3 katlı bir apartmanda oluşan çatlaklar nedeniyle apartman sakinlerinin müteahhide karşı açtığı davada yargı süreci devam ediyor. Bugüne kadar üç kez bilirkişi heyeti tarafından keşif yapılırken, son olarak 12 Aralık Cuma günü mahkeme heyetinin görevlendirdiği bilirkişiler, hâkim nezaretinde binada dördüncü keşfi gerçekleştirdi. Binada oturan Fatma Sümer, “Ölüm tehlikesiyle yatıp kalkıyoruz” şeklinde konuştu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025

Paylaş







Antalya Serik'te 3 katlı bir apartmanda oluşan çatlaklar nedeniyle apartman sakinlerinin müteahhide karşı açtığı davada yargı süreci devam ediyor. Bugüne kadar üç kez bilirkişi heyeti tarafından keşif yapılırken, son olarak 12 Aralık Cuma günü mahkeme heyetinin görevlendirdiği bilirkişiler, hâkim nezaretinde binada dördüncü keşfi gerçekleştirdi. Binada oturan Fatma Sümer, "Ölüm tehlikesiyle yatıp kalkıyoruz" şeklinde konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN