Antalya Kemer yolunda feci kaza! Şarampole yuvarlanan araçta 2 kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025

Kaza, Antalya Kemer yolunda meydana geldi. Mert Demirel'in kullandığı otomobil, Kumluca'dan Kemer'e yönüne gelirken Belen Olimpos kavşağı yakınlarında kontrolden çıktı. Otomobil bariyerleri parçalayıp yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Otomobil sürücüsü Mert Demirel ve Kemal Talih hayatını kaybetti, Yunus Emre Küçükkara ve Tolga Kurtarıcı kazadan yaralı olarak kurtuldu. Kazanın ardından iki gencin cansız edeni otopsi için Antalya Adli tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

