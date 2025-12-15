Ankara’da sır kayıp! 17 yaşındaki Sıla 26 gündür aranıyor

Haberler

Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi'nde yaşayan Sıla Yorulmaz (17), 17 Kasım günü "işe gidiyorum" diyerek evden çıktı. Sıla'dan 26 gündür haber alınamıyor. Yapılan incelemelerde, genç kızın Kızılay'a kadar geldiği, telefon sinyalinin ise bu noktadan sonra tamamen kesildiği belirlendiğini aktaran Baba Yorulmaz, "Kızılay'dan sonra adeta buhar olup uçuyor. Telefon kapalı, sosyal medya hesapları kapalı. Hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Sıla'nın işyeri Beytepe'de. Normal şartlarda Kızılay güzergahını kullanması gerekmiyor" dedi. Baba, Sıla'yı gören ya da hakkında bilgi sahibi olanların emniyet birimlerine başvurması istedi.

Haber: Seda Uyaner

