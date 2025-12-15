Haberler

Yaşam Haberleri

Afyonkarahisar’da av kazası faciası! Tüfek ateş alınca Fatih Duru hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’da av kazası faciası! Tüfek ateş alınca Fatih Duru hayatını kaybetti

Afyonkarahisar Sultandağı’da mahalle muhtarı S.Y.A., mahalle ve çarşı bekçisi O.B. ile A.B. ve Fatih Duru isimli 4 arkadaş ava gitmek için bir araya geldi. Otomobille av yapacakları bölgeye giderken araçta bulunan tüfeklerden birisinin ateş alması sonucu Fatih D. boynundan yaralandı. Tüfekten çıkan saçma Fatih Duru’nun boynuna isabet etti. Otomobilde bulunan 3 kişi Duru’yu, hastaneye götürdü. Fatih Duru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 kişi gözaltına alındı

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025

Paylaş







Afyonkarahisar Sultandağı'da mahalle muhtarı S.Y.A., mahalle ve çarşı bekçisi O.B. ile A.B. ve Fatih Duru isimli 4 arkadaş ava gitmek için bir araya geldi. Otomobille av yapacakları bölgeye giderken araçta bulunan tüfeklerden birisinin ateş alması sonucu Fatih D. boynundan yaralandı. Tüfekten çıkan saçma Fatih Duru'nun boynuna isabet etti. Otomobilde bulunan 3 kişi Duru'yu, hastaneye götürdü. Fatih Duru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 kişi gözaltına alındı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN