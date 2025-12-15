Afyonkarahisar’da av kazası faciası! Tüfek ateş alınca Fatih Duru hayatını kaybetti
Afyonkarahisar Sultandağı’da mahalle muhtarı S.Y.A., mahalle ve çarşı bekçisi O.B. ile A.B. ve Fatih Duru isimli 4 arkadaş ava gitmek için bir araya geldi. Otomobille av yapacakları bölgeye giderken araçta bulunan tüfeklerden birisinin ateş alması sonucu Fatih D. boynundan yaralandı. Tüfekten çıkan saçma Fatih Duru’nun boynuna isabet etti. Otomobilde bulunan 3 kişi Duru’yu, hastaneye götürdü. Fatih Duru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 kişi gözaltına alındı
