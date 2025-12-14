Haberler

Yaşam Haberleri

Yalova’da kan donduran cinayet! Şarkıcı Güllü’yü kızı camdan attı

Yalova’da kan donduran cinayet! Şarkıcı Güllü’yü kızı camdan attı

Güllü’nün ölümüyle ilgili kızı Tuğyan tutuklandı. Eldeki deliller ve itiraflara göre cinayetin “Tasarlayarak öldürme” olduğu vurgulandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025

Paylaş







Yalova'da şarkıcı Güllü, 77 gün önce evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Evde bulunan kızı Tuğyan ile kızının arkadaşı Sultan Nur Ulu, filmlere konu olacak bir senaryo hazırlayıp vahşeti gizledi. Güllü evde oturup alkol alırken, müzik dinlerken ve oynarken video kayıtları yapan, 3 şişe şarap içiren ve daha sonra penceresi yere yakın odaya onun sevdiği müziği açıp çağıran kızı, açık pencereden Güllü'yü aşağıya attı. Evdeki kameralar önünden panikle aşağıya koşan ikili, vahşetin sonrasında da plana devam etti.

ISRARLI TAKİP ÇÖZDÜ

Polis ekiplerine annesinin titiz olduğunu, yerlerin kimyasal maddeyle temizlendiği için aşırı alkolün etkisiyle ayağı kayıp aşağıya düştüğünü anlatan Tuğyan, soğukkanlılıkla olayı gizledi. Ancak gerçek, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet'in ısrarlı takibiyle ortaya çıktı. TUBİTAK'ın çözdüğü evdeki güvenlik kameralarının dip seslerinde cinayeti gösteren sesler tespit edildi. Buna göre Tuğyan'ın annesini camdan ittikten sonra "Hadi görüşürüz, bay bay" dediği sesler delil olarak dosyaya girdi.

ÜÇ GÜNDE İTİRAF ETTİ

Emniyette yapılan 3 günlük sorgunun ardından itiraf Tuğyan'ın arkadaşı Sultan'dan geldi. Sultan Nur Ulu, "Gül anne, biz Tuğyan'ın odasındayken geldi. Oynadıktan sonra yüzü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan sarılarak Gül anneyi pencereden itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan bana 'koş' dedi. Aşağı koştuk" dedi. Tehdit edildiği ve korktuğu için olayı gizlediğini belirten Sultan Nur Ulu, ev hapsiyle serbest bırakıldı. Tuğyan ise "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.

Haber: Abdurrahman Şimşek

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN