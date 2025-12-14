Haberler

Türkiye’nin kalp şeklindeki pembe gölü! Ezine’deki doğa harikası büyülüyor

Çanakkale Ezine’deki Dalyan köyünde bulunan ve geçmişte iç liman olarak kullanılan kalp şeklindeki göl, dünyadaki 8 pembe gölden birisi olarak gösteriliyor. Yılın sadece belli dönemleri pembe rengini alan ve sosyal medyada yayılan fotoğraflar nedeniyle popüler hale gelen göl, ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor.

Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025

