Şanlıurfa'da vicdansız gençler 50 yaşındaki adamı darbetti!

Şanlıurfa'da Eyyübiye’de iddiaya göre; Mehmet O. (50), evinin önünde bir grup gencin saldırısına uğradı. Tekme tokat dövülen adam, kanlar içerisinde yere yığıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Mehmet O., ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren gençleri yakalamak için çalışma başlattı.

Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025

