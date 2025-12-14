Haberler

Pendik'te akılalmaz kaza! İki kişi şüpheli bir şekilde yaşamını yitidi

Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025

İstanbul Pendik'te sahil şeridinde gezen vatandaşlar, kayalıklarda bir kişinin hareketsiz yattığı görünce durumu ekiplere bildirdi. Hayatını kaybeden gencin olay yerine motosikletiyle geldiği belirlendi. Bu olayın ardından ikinci şüpheli ölüm ise, ilk olay yerinin yaklaşık 100 metre ilerisinde, Pendik sahilinin karşısında bulunan bir parkta meydana geldi. Polis, park halindeki bir araçta bulunan şahsa GBT yapmak istedi. İkinci olayda hayatını kaybeden gencin uyuşturucu madde etkisinde yaşamını yitirmiş olabileceği iddia edildi. Her iki ölümün kesin nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

