Okullarda akran zorbalığı isyanı büyüyor!

Okullarda yaşanan akran zorbalığı örnekleri bitmek bilmiyor. Ankara’da ilköğretim 5. sınıf öğrencisi H.İ.Ü., 8. sınıf öğrencisinin saldırısına uğradı. Küçük çocuğun elinde parmak kırığı ve bağ kopması oluştu. Yaşananlara isyan eden anne Emine Ünal, “Oğlum artık okula gitmek istemiyor. 7-8. sınıf öğrencileri çete gibi olmuşlar. Çocuklarımız tehdit altında. Bunları yapanlar da çocuk. Geleceğe zorba nesiller mi bırakacağız böyle. Bunun önüne geçilmesi lazım” şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025

Haber: Sena Uyaner

