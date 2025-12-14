Haberler

Mali müşavirliği bıraktı safran ekti! 50 metrekarede servet kazanıyor

Bolu'da mali müşavirlik mesleğini bırakarak çocukluk hayali olan çiftçiliğe yönelen Şeyda Yoltaş (32), kapalı ortam tarımı modeliyle 50 metrekarelik alanda safran üretimi yapıyor.

Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025

Bolu'da mali müşavirlik mesleğini bırakarak çocukluk hayali olan çiftçiliğe yönelen Şeyda Yoltaş (32), kapalı ortam tarımı modeliyle 50 metrekarelik alanda safran üretimi yapıyor. Gramı yaklaşık 700 liradan satılan safranın üretim sürecine ilişkin konuşan Yoltaş, kapalı ortamın işçilik ve riskleri önemli ölçüde azalttığını söyledi. Yoltaş, "Hayalimi gerçekleştirdim. Çiftçilik hem insan sağlığı hem de sürdürülebilirlik açısından çok kıymetli. Safran birçok hastalığa faydalı. 1 gram safran bir kişiye yaklaşık bir ay yetiyor. Bu açıdan bakıldığında aslında çok yüksek bir fiyat değil" dedi.

