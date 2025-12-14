Haberler

Yaşam Haberleri

Konya’da iğrenç olay: Tacizci karı-koca müdürlere 49’ar yıl hapis isteniyor

Konya’da iğrenç olay: Tacizci karı-koca müdürlere 49’ar yıl hapis isteniyor

Konya Kulu’da özel diş kliniğinin karı-koca müdürleri Hakan A. (48) ile Sebahat A.’nın (45), geçen Haziran’da mesai arkadaşları Z.M’yi (29) evlerine davet edip, cinsel saldırıda bulundu. Olay ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Olaydan sonra tutuklanan çift hakkında iddianamede hazırlandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025

Paylaş







Konya Kulu'da özel diş kliniğinin karı-koca müdürleri Hakan A. (48) ile Sebahat A.'nın (45), geçen Haziran'da mesai arkadaşları Z.M'yi (29) evlerine davet edip, cinsel saldırıda bulundu. Olay ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Olaydan sonra tutuklanan çift hakkında iddianamede hazırlandı. Z.M., "Eve gittiğimde enerji içeceği içtim. İlk başta fark etmedim ama sonra içinde alkol olduğunu anladım. Sarhoş olup kendimi kaybetmişim. Kendime geldiğimde yatak odasında çıplak haldeydim. Hakan, bana cinsel saldırıda bulunuyordu. Ölümle tehdit ettiler" dedi. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Z.M'nin vücudunda Hakan'a ait spermler ve DNA örneklerine rastlandı. İki şüpheli hakkında 49'şar yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Haber: Tolga Yanık

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN