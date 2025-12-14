Haberler

Kahramanmaraş’ta dehşet: Kuaför Sultan pusuya düşürülüp öldürüldü

İsmet Tarık Keçe, kendisini terk eden sevgilisi Sultan Değirmenci ile konuşmak istedi. Genç kız kabul etmedi. Bunun üzerine Keçe, kızın evinin önünde pusu kurup bekledi. Sultan'ı, otomobilinin içinde tabancayla ateş ederek katletti.

Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025

Tüyler ürperten olay, önceki akşam saatlerinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Tekerek Mahallesi'nde bulunan bir sitenin önünde meydana geldi. İddiaya göre; İsmet Tarık Keçe, bir süre önce kendisinden ayrılan ve konuşmak istemeyen kuaför Sultan Değirmenci ile görüşmek istedi. Keçe, genç kızın görüşme teklifini reddetmesi üzerine evinin bulunduğu sitenin önünde pusu kurup beklemeye başladı. Ardından pusudan habersiz otomobili ile sitenin önüne gelen Sultan Değirmenci'ye peş peşe ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan genç kız, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobiliyle bahçe duvarına çarptı. Şüpheli kaçarken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Yapılan kontrolde Sultan Değirmenci'nin öldüğü belirlendi. Şüpheli kısa sürede kullandığı silahla yakalanarak gözaltına alındı. Genç kızın cansız bedeni ise otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Acı haberi alır almaz olay yerine gelen talihsiz Sultan'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Sorgusunda suçunu da itiraf eden İsmet Tarık Keçe'nin bir süre önce kendisinden ayrıldığı için Sultan Değirmenci'yi ikna etmeye çalıştığı, genç kızın kendisiyle görüşmek istemediğini söylemesi üzerine cinayeti işlediği öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

