İstanbul Erkek Lisesi’nde skandal! LGS şampiyonları darp edildi | Müdür açığa alındı

İstanbul Erkek Lisesi’nde öğrencilerin darp edilmesiyle ilgili müdür Yılmaz Arslan’ın, “Çocuklarınızın can güvenliği yok, okuldan alın” dediği ortaya çıktı. Aslan, açığa alındı.

Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025

İstanbul Erkek Lisesi'nde LGS şampiyonu 7 öğrencinin darp edildiği olayına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşandı. 25 Kasım akşamı okul pansiyonunun sinema odasında yaşanan sözlü tartışmanın fiziki müdahaleye dönüştüğü kavgada, 9. sınıf öğrencilerine muşta ve bıçak gösterildiği iddia edildi.

KULAK ZARI PATLADI

7 öğrenci sinema odasında feci şekilde darp edildi. Bazı öğrencilerin yüzüne sayısız tokat atıldı, bazılarının ise kafası duvara sürtüldü. Öğrencilerden E.E.A.'nın, yüzüne aldığı darbeler nedeniyle kulak zarı patladı. Boğazı sıkılan E.A.'nın ise vücudunda kızarıklıklar oluştu. Hızını alamayan 11. sınıf öğrencileri, feci şekilde darp ettiği öğrencileri okulun yakınlarında bulunan bir kafeye götürdü. Burada, darp ettikleri 9. sınıf öğrencilerinin üzerini arayarak öğrencilerin telefon ve tabletlerine rızaları olmadan el koydular.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayın şokunu üzerinden atamayan öğrenciler, ailelerine haber verdi. Darp olayının ayyuka çıkmasının ardından okul müdürü Yılmaz Arslan, 9. Sınıf öğrencilerinin velilerine, çocukların can güvenliğini sağlayamayacağını bu nedenle nakillerinin başka okullara alınması gerektiğini söyledi. Veliler, müdürün bu konuda kendilerine baskı yaptığını söyledi. Velilerin şikayetlerinin ardından incelemelerini derinleştiren Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri, İstanbul Erkek Lisesi Müdürü Yılmaz Arslan'ın açığa alınmasına karar verdi. Müdür Arslan'ın dün itibariyle açığa alındığı, idari soruşturmanın ise tüm yönleriyle devam ettirildiği bildirildi.



LİSTE YAPILDI TÜM OKUL ÖĞRENDİ

Skandal olayın merkezinde İstanbul Erkek Lisesi'nin 9. sınıftaki bir grup erkek öğrencinin, okulun kız öğrencileri hakkında 507 maddelik bir liste hazırlaması yer alıyor. Bu listede cinsel içerikli, aşağılayıcı ve onur kırıcı ifadeler, taciz, tecavüz söylemleri, küfürlü ve şiddet içerikli yorumlar dikkat çekiyor. Grubun içinden bir öğrencinin konuşulanlardan rahatsız olmasıyla tüm okula listeyi yaydığı ifade edildi.

Haber: Yusuf Özdemir

