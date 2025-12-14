Haberler

Erzurum’da sokak infazı! Eve girerken vurulan genç hayatını kaybetti

Erzurum'da iddiaya göre; Bülent Yıldırım (28), Abdurrahman Gazi Mahallesi 6’ncı Çimen Sokak’taki evine girmek üzereyken silahlı saldırıya uğradı. başına isabet eden tek kurşunla ağır yaralanan Yıldırım, ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Bülent Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken; mahallede bulunan güvenlik kameraları ile olay yeri incelemeye alındı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025

