Depremde evleri yıkılmıştı! Görme engelli çift yeni yuvasına kavuştu

Adana'da yaşayan görme engelli Necmettin-Fidan Emekçi çiftinin 16 yıllık birikimleri olan evi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldı. Enkazdan sadece kızlarının çocukluk fotoğrafının basılı olduğu yastığı kurtaran çift, yeni konutlarına kavuştu. Necmettin Emekçi, “Burada evimiz, eşyalarımız ile birlikte yıkıldı. Allah devletimizden razı olsun. Bize hak sahipliği çıktı ve konutumuza yerleştik. Sıfırdan yeni bir hayat kuruyoruz. Sabırlı olunca güvenilir ve sağlam evlerine yerleşeceklerdir “ dedi.

Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025

